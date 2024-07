Temptation Island le pagelle della seconda puntata | Siria e Matteo le verità non dette 8 il falò di confronto 3

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ladinon delude affatto le aspettative degli appassionati. Il gioco delle coppie (in crisi), riparte esattamente da dove lo avevamo lasciato: la nuova richiesta didi Alessia per Lino. Lino rifiuta il(4) Di certo Lino sta garantendo contenuti da commentare sul web, anche a chi lo fa di professione. Al tempo stesso, però, non sembra minimamente avere intenzione di vestire gli abiti di un uomo fidanzato.rifiutato per lavolta, mentre Alessia promette di andare a oltranza. Se al ritorno nel villaggio lei era arrabbiata e fragile, lui ha subito ricercato la tentatrice alla quale si è maggiormente avvicinato. Il giorno in cui la sua fidanzata (promessa ex) lo avrà faccia a faccia al, potremmo assistere a una delle litigate televisive più virali degli ultimi anni.