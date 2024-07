Schlein sciacalla sui femminicidi | Il governo non fa nulla E chiede la sospensione di Toti

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ellysi conferma la vera populista italiana. Dalla direzione nazionale del Pd, la segretaria nazionale se la prende con Giorgia Meloni per i(come se fossero iniziati ad ottobre del 2022 e nel frattempo ilnon avesse fatto),ladi Giovanni( una cosa già avvenuta e sulla quale il presidente del Consiglio non ha alcun potere) e dimostra che la strada del Partito Democratico è quella calcata tempo fa dai Cinquestelle: abbaiare alla luna con qualunquismo e senza nessun appiglio giuridico.: “Meloni sospenda”(ma non lo può fare per legge) “si deve dimettere, è assurdo che non si sia ancora dimesso, non può tenere bloccata l’intera regione. E stiamo aspettando che la presidente del Consiglio firmi un atto dovuto, la, non ci sono precedenti di attese così lunghe di un atto dovuto”, ha detto Elly, dimenticando i più elementari principi normativi.