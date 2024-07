Rinnovo Kvara ADL si è spinto ad una cifra importante | le ultime

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 5 luglio 2024) Khvichatskhelia guarda aldi contratto ma c’è ancora da trovare l’accordo: spunta lasulla quale si èAurelio De Laurentiis. Il Napoli riuscirà a chiarire la posizione di Khvichatskhelia in tempi brevi? La speranza della società azzurra è che si arrivi alla definizione di un accordo che permetta al club di prolungare l’accordo con l’attaccante nigeriano. Certo, le parole dell’agente e del padre degli scorsi giorni hanno gettato non poche nubi sul futuro di Khvicha. Il giocatore non ha mai detto platealmente di voler lasciare Napoli, eppure quella che è la sua posizione in azzurro non è chiara: l’agente si guarda intorno da tempo, il padre ha spiegato che vorrebbe che lasciasse Napoli già in queste sessione estiva di calciomercato, soprattutto per cercare di giocare la Champions League.