Radicali la storia deve continuare Anselmo? Disastro politico

(Di venerdì 5 luglio 2024) Marco Pannella fumava il toscano, da ultimo. Lui, fuma la pipa. Tra un tiro e l’altro, esce un appello scandito molto apertamente, con il piglio provocatorio di chi, laradicale, a Ferrara l’ha fatta. "Noi siamo pronti a essere morti, voi siete pronti a essere vivi?". Mario Zamorani è uno che non le manda a dire e, da buon radicale, ha davanti a se un foglio di appunti, in tasca un cellulare con un elenco di cinquanta politici di centrosinistra a cui si rivolge e, accanto, il militante e compagno di lotte, Paolo Niccolò Giubelli. "A Ferrara, +Europa non esiste più – graffia Zamorani – . Durante la campagna elettorale, da Roma, ci è stato detto che la nostra scelta di sostenere Anna Zonari non andava bene e siamo stati privati del simbolo, ergo fortemente depotenziati.