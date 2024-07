Processo di Biscardi | lunedì 8 luglio penultima puntata stagionale

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di venerdì 5 luglio 2024) Tutto pronto per lade ‘Ildi’, definita da vari addetti ai lavori come la ‘trasmissione sportiva più imitata (L’Originale)’. Dall’invenzione del mitico ed inimitabile Aldo, una versione fresca e odierna dei figli Antonella e Maurizio, perfetti deus ex machina, circondati da ospiti prestigiosi. Ebbene sì, il 38° anno de ‘Ildi’ (sulle tv del Gruppo Netweek) è stato sicuramente un grande successo. E2024 (come sempre a partire dalle ore 20:30) è in programma ladella stagione. Gran finale in programma15, sempre dagli studi di 7 Gold a Roma. Euro 2024 sotto i riflettori insieme a tante altre tematiche curiose ed interessanti.