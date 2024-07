Premio letterario Camaiore la cinquina finalista

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Viareggio, 5 luglio 2024 - Designata ladei libri finalisti per la XXXVI edizione del- Francesco Belluomini in vista della cerimonia di premiazione in programma a settembre. La giuria tecnica, spiega una nota, ha completato la selezione, partendo da oltre 150 opere, selezionando Sauro Albisani per 'In bilico' (Passigli), Luigi Cannillo con 'Dal Lazzaretto' (La Vita Felice), Stefano Dal Bianco per 'Paradiso' (Garzanti), Federica Maria D'Amato con 'La montagna dell'andare' (Ianieri Edizioni Srls) e Raffaela Fazio per 'Gli spostamenti del desiderio' (Moretti & Vitali editori). La giuria popolare (composta da 50 persone), con voto personale e segreto, decreterà il vincitore assoluto dell'edizione 2024. Conferiti anche ilinternazionale, assegnato a Visar Zhiti per 'Strade che scorrono dalle mie mani' (Puntoacapo editrice); ilproposta Vittorio Grotti andato a Valentina Furlotti per 'Fosforescenze' (Interno Libri Edizioni); ilalla carriera a Vincenzo Guarracino; ilspeciale attribuito a Emilio Coco per 'Del dolore e della gioia' (Campanotto); la segnalazione della giuria a Anna Ruotolo per 'Prodigi' (Pequod); definito poi il vincitore delSiae Under 35, assegnato a Eleonora Cattafi per 'Differire il giorno' (Marco Saya Editore).