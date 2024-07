Old skool e non solo I modelli vecchi e nuovi di tendenza e come abbinarli con stile

Leggi tutta la notizia su iodonna

Semplicemente iconiche. Le mitiche Vans, le scarpe degli skater, sono tornate — e oggi sono letteralmente ai piedi di tutti. La tavola non conta: piuttosto, la leggerezza della tela, la tomaia versatile nelle sue mille declinazioni e la suola Waffle dal pattern a grata provvista di massima aderenza che ricorda quella dei mitici dolci belgi. I segreti del successo di un brand che tiene banco dai Sessanta.