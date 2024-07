‘Museo museo diffuso non museo’ Fnm si appassiona alla storia

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 5 luglio 2024) Milano, 4 lug. (Adnkronos) – Nella cornice della Sala dei Milanesi della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, Fnm, principale Gruppo integrato nella mobilità sostenibile in Lombardia, ha organizzato il seminario di approfondimento intitolato ?, non– Quando la passione per laè un?impresa?, in cui si è parlato di come affrontare le sfide attuali della cultura d’impresa, di come i valori, le credenze e i comportamenti stratificati nel tempo possano essere codificati e consegnati alle nuove generazioni e delle modalità in cui questo processo di codificazione possa comporre l?identità immateriale di una comunità, anche di un ampio territorio: ?Nel contesto attuale che vede sempre più, in termini di vita sociale, l’affermarsi di un individualismo spesso esasperato, l?impresa deve essere consapevole che ha addosso una responsabilità civile che è molto di più della responsabilità sociale d?impresa.