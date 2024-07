MotoGP GP Sachsenring Vinales | Ottimo venerdì di prove

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024) Maverick(Aprilia), è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, al termine deldel Gran Premio di Germania, sul circuito del: “Siamo riusciti ancora una volta a costruire un bel. È una giornata che dà continuità al lavoro intrapreso dall’inizio dell’anno: noi alla fine siamo sempre nei primi cinque. Domani vedremo se avrò il potenziale per lottare con i primi”. “Oggi in moto mi sono trovato bene sin dal primo giro e ho guidato in maniera pulita. Non so se la nostra moto sia favorita su questa pista. È difficile dirlo al: è un giorno di solito molto confuso, perché non so mai se i miei avversari vanno già al 100% come me. Il tempo di oggi dovrebbe essere sufficiente per la prima fila”, ha aggiunto