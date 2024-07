Lonate Pozzolo ragazzino di 14 anni scomparso per la seconda volta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 luglio 2024)(Varese), 5 luglio 2024 – Undi 14, Andrei, èdalla sua casa didalla serata di ieri. Si tratta dellafuga in due mesi. Il 14enne si era già allontanato, sparendo da scuola, lo scorso mese di maggio e venendo ritrovato dopo quattro giorni. Oggi a lanciare l’appello è il sindaco di, Sarah Foti: “Andrei èdi nuovo. La mamma lo sta cercando disperatamente”. Come sempre accade in queste circostanze, nel suo messaggio fornisce i dettagli che possono aiutare a riconoscere il 14enne, del quale la famiglia ha diffuso una foto, e invita a contattare le forze dell'ordine nell'eventualità qualcuno lo avvistasse. "Le segnalazioni sono fondamentali”, prosegue il primo cittadino.