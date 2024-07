LIVE Sinner-Kecmanovic 6-1 Wimbledon 2024 in DIRETTA | primo set chiuso in 21 minuti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30comanda da fondo, poi sbaglia il diritto lungolinea. 15-30 Servizio, rovescio incrociato e smash del serbo. 0-30 Pesantissimo diritto incrociato dell’azzurro, va fuori misura. 0-15 Intensità mostruosa diregge, l’azzurro va a rete, prima piazza una volée di rovescio profonda, poi chiude con quella di diritto. 1-1 Battuta vincente dell’italiano. 40-15 In rete la risposta di rovescio del serbo. 30-15 Ace di. 15-15 Servizio, diritto in contropiede e smash di. 0-15mette in rete un diritto con il campo spalancato. Non deve distrarsi. 0-1 Ace al centro del serbo. 40-15 Di poco lunga la risposta di rovescio dell’italiano. 30-15 Lungo il passante di rovescio lungolinea di