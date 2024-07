LIVE F1 GP Gran Bretagna 2024 in DIRETTA | Norris in vetta alla FP1 Leclerc e Sainz fanno prove comparative

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.20 Ferrari e altri invece faranno simulazione sul passo gara. 14.19 Arrivano i time-attack.dà uno strappo e in 1:27.420 comanda con 0.134 di margine su Stroll. Piastri è a 0.211. Vedremo ora gli altri provare con le soft. 14.18 Ferrari che conlamenta sempre il bouncing in curva-9. 14.17 Ora vedremo se anche gli altri top-team si serviranno delle gomme soft. 14.16migliora il suo tempo ed è quarto a 0.205 con gomme soft. 14.15 Attenzione che si segnala che potrebbero arrivare scrosci di pioggia. 14.13 Piastri si porta incon la McLaren in 1:27.631 con gomme soft. 14.11 Da sottolineare chestiano girando con due configurazioni diverse: il monegasco con gli aggiornamenti e lo spagnolo con la versione più datata.