Legambiente Baronissi | prima città Rifiuti free

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 5 luglio 2024) Grazie all’87% di raccolta differenziata,si conferma la principale” con oltre 15.000 abitanti in provincia di Salerno per il 2024. ComuniUn comune “” funziona correttamente quando ogni cittadino produce meno di 75 kg diindifferenziati all’anno. Dal rapporto diemerge cheè al primo posto per produzione pro capite di secco residuo. Un successo ambientale “Un importante risultato, raggiunto anche nella classifica nazionale di, che dimostra l’efficacia del modello di gestione deiapplicato e conferma come la tutela ambientale sia un obiettivo raggiungibile.si attesta come Comune riciclone da anni, merito dei cittadini, che ormai hanno capito l’importanza della raccolta differenziata, e degli operatori che ogni giorno lavorano per realizzare un efficiente porta a porta”, dichiara Anna Petta, Sindaco di