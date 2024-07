Lecco fallimento Grisori Company | assolti Marinaro e Meoli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 luglio 2024), 5 luglio 2024 –Giovannie Matteo. Il primo, assistito dall’avvocatessa Ilaria Guglielmana, è una vecchia conoscenza della giustizia, già condannato nell'ambito dell'inchiesta Insubria e in quella Wall Street, l'indagine principe sulla ‘ndrangheta lecchese. L’altro, Matteo, era assistito dall’avvocato Stefano Di Donna. I due, quali presunti amministratori dellaSrl, impresa con sede a, nel settore delle imbiancature, erano chiamati a rispondere di bancarotta fraudolenta, per presunte distrazioni dai conti societari per un totale di circa 220mila nel periodo intercorso tra il 6 novembre 2019 e ildel 2021. Dopo ildell’azienda, la Procura aveva indagato, chiesto e ottenuto dal Gup il rinvio a giudizio di Giovannie Matteo, quest’ultimo ai domiciliari per altri fatti.