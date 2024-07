Juventus chi è Alisha Lehmann | dalla relazione con Douglas Luiz ai milioni di follower sui social

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024) Dopo Michele Di Gregorio, nella mattinata di venerdì 5 luglio si è presentata al J Medical di Torino per le visite mediche anche, che a breve diventerà una nuova calciatrice della. La calciatrice arriva dall’Aston Villa facendo lo stesso percorso di, che neanche a dirlo è il suo fidanzato. Dando un’occhiata ai suoi numeri suisi potrebbe dire che non abbia bisogno di presentazioni visto che è una vera e propria celebrità. Andiamo comunque a scoprire chi è, futura giocatrice bianconera., chi è: età, altezza,, vita privata Nata il 21 gennaio 1999 in Svizzera, ha 25 anni ed è alta 165 cm. Fin da piccola ha una grande passione per il calcio tanto che inizia a giocare già a 9 anni nella squadra mista del Konolfingen.