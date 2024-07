Inghilterra storica vittoria dei laburisti | quale sarà l’impatto economico e le influenze con l’Ue

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 5 luglio 2024) Le recenti elezioni nel Regno Unito hanno visto il Partito Laburista ottenere unaschiacciante, conquistando 405 seggi sui 650 disponibili. Questo risultato è innegabilmente un momento storico per i, che vincono dopo 14 anni e si avvicinano così alla straordinaria performance di Tony Blair nel 1997, quando ottenne 419 seggi. Dall’altro lato, il Partito Conservatore ha subito una sconfitta devastante, riuscendo a conquistare solo 154 seggi. Secondo gli analisti, ladeipotrebbe influenzare positivamente la borsa inglese, favorendo anche settori come quello bancario e edile. Infine, cosa non di poco conto, ladeipotrebbe avvicinare il paese a stringere legami maggiori con l’Unione Europea.