I rigori premiano la Francia | Cristiano Ronaldo saluta Euro 2024

(Di venerdì 5 luglio 2024) Germania-Spagna è stata un girandola di emozioni, con occasioni da una parte e dell’altra. Portogallo-, invece, è stato un quarto di finale all’insegna della tensione, quella che per lunghi tratti ha bloccato le due squadre. Alla fine, per decretare un vincitore è stato necessario attendere la lotteria dei calci di rigore, che hanno premiatoLeggi anche: Sinner non sbaglia: batte Kecmanovic e vola agli ottavi di Wimbledon La partita si è conclusa sullo 0-0, risultato che ha resisito anche nei supplementari. Le emozioni, soprattutto all’inizio, sono state decisamente poche. Theo Hernandez ci ha provato con un tiro dalla distanza, ben controllato da Diogo Costa, Bruno Fernandes ha tentato di sorprendere Maignan con una conclusione su punizione dai 20 metri finita fuori di poco.