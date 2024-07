I 6 migliori spumanti Lessini Durello scelti dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il vitigno autoctono a bacca bianca durella - storicamente legato alla zona collinare dei Monti, tra Verona e Vicenza -, ha origini antichissime. Il nome deriva dal latino Durus Acinus, proprio per la consistenza della buccia. La sua riscoperta inizia negli anni '60 del secolo scorso, ma fino agli anni ’80 era utilizzato principalmente per tagliare vini fermi o basi spumante. Solo negli ultimi decenni è cominciata la sua valorizzazione, grazie ad accurate vinificazioni in purezza e a un’interessante produzionestica, con punte di eccellenza tra ivini del Veneto, come d'altronde accade con gliValdobbiadene. foto di www.facebook.com/aziendavinicola.dalmaso/ ll vitigno durella è vigoroso, resistente e viene allevato tradizionalmente a pergola veronese.