Gioia del Colle si prepara al palio delle botti Settima edizione ad inizio agosto

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di venerdì 5 luglio 2024) Di seguito il comunicato:delsiad immergersi nell’affascinante epoca medievale con l’arrivo delladelTrofeo “Città del Primitivo” che, organizzata dall’omonima associazione culturale del presidente nonché direttore artistico Claudio Santorelli, si svolgerà nelle giornate del 2, 3 e 42024. Gare, spettacoli, concerti, cortei storici, visite guidate e rievocazioni di antiche tradizioni segneranno il viaggio nel tempo dei tanti visitatori attesi in città, che, tra storia, arte ed enogastronomia, si troveranno a ripercorrere le orme di Federico II di Svevia e della sua corte. La bendei cenci nella chiesa di Santa Maria Maggiore (in programma domenica 21 luglio, alle ore 9:30) e la presentazionedipinte nel chiostro di Palazzo San Domenico (prevista per domenica 28 luglio, alle ore 19:45) saranno i primi due appuntamenti del ricco programma della manifestazione medievale, patrocinata dal Consiglio Regionale della Puglia, dal Comune didel, dalla Direzione Regionale Musei Puglia, dal Museo Archeologico Nazionale e Castello didel, da Puglia Promozione e sostenuta dai partners Coldiretti Bari, Campagna Amica, AIS Puglia Delegazione Murgia, Gioiella Latticini, AutoTeam, Confezioni Donvito, Istituto Comprensivo “Carano-Mazzini”, Aido, Fidas, Fratres, Società Cooperativa Sociale SoleLuna, Centro Aperto Polivalente per Anziani, Cooperativa sociale Itaca, associazioni “Il Tasso”, “Il Piccolo Principe”, “Running” e “Ciclistica Gioiese”.