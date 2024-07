Fuga dalla pizzeria senza pagare Il titolare mette una taglia sui social | Mille euro a chi mi porta quei due

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) di Angelica Malvatani PORTO SAN GIORGIO (Fermo) Unasulla testa degli ’scrocconi’, perché tornino a saldare il conto. È l’idea di Ulderico Beato,dellaBaia Principe sul lungomare di Porto San Giorgio, dopo la serata di due giovani clienti che sono entrati, hanno cenato e se ne sono andati. Ulderico – esasperato da anni di vandalismi e da tentativi di furto – di fronte all’atteggiamento dei due per nulla turbati nell’allontanarsi come se niente fosse, ha pensato di farsi giustizia da solo, lanciando un appello suie pubblicando le foto riprese dalle telecamere: "In un primo momento ho offerto 500, poi sono arrivato apur di riaverli allae vedere se pagano il conto. Siamo esasperati, non si riesce ormai più a contenere questa situazione, noi lavoriamo, facciamo sacrifici e arrivano a mangiare come se niente fosse per poi andarsene, con la certezza di essere impuniti.