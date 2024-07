Fognini tra le leggende | anche Federer è rimasto di sasso

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 5 luglio 2024)con la sua impresa ha lasciato tutti a bocca spalancata, incluso il pluricampione Slam: ecco cosa ha combinato l’azzurro. Finito? Stremato? Stanco del tennis? Macché. Ci sarà stato, magari, un momento in cui avrà pensato di essere ormai arrivato al capolinea, ma poi, come la più bella delle fenici, Fabioè risorto ed è tornato alla “vita”. Non che ne abbia mai avuta, intendiamoci, ma sembra davvero che adesso non abbia più paura di niente e di nessuno. Né del tempo che passa inesorabile e né, tanto meno, degli avversari che incrocia lungo il suo cammino. Fabioha battuto Casper Ruud in 4 set (Instagram) – Ilveggente.itAl suo esordio a Wimbledon ha affrontato un giovane talento che ha la metà dei suoi anni, su per giù, ma questo non gli ha impedito di asfaltare Luca Van Assche in 3 set senza indugi o sbavature.