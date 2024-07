Del Ponte un’eccellenza Padiglione auricolare ricostruito Un bambino torna a sentire

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 luglio 2024) La conferma dell’eccellenza sanitaria varesina: un delicato intervento di chirurgia plastica è stato eseguito con successo su undi 11 anni nelle sale operatorie dell’Ospedale Deldi Varese. Si tratta della ricostruzione del, realizzato utilizzando della cartilagine costale dello stesso paziente appositamente "scolpita" allo scopo. Il giovanissimo paziente, infatti, a causa di una malformazione congenita, presentava un’atresia: il suo apparato uditivo, cioè, non si è perfettamente formato sul lato destro, causandogli ipoacusia e, appunto, mancanza di gran parte del. La famiglia non risiede nel Varesotto, ma si è rivolta all’Ospedale di Circolo di Varese per accedere alle cure dell’Audiovestibologia varesina, diretta dalla Dottoressa Eliana Cristiofari.