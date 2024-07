Dal 9 luglio a Bonarcado al via Canti internazionali del Montiferru

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 5 luglio 2024) Concerti, lezioni-concerto, convegni, workshop e attività nelle scuole del territorio per rilanciare e valorizzare il “Canto a concordu”, un patrimonio della Sardegna diffuso in particolare nella zona del. L’iniziativa si chiama “del”, ed è promossa dal comune die ideata dal violinista e compositore Simone Pittau, con il supporto dell’Orchestra da Camera della Sardegna. Il primo appuntamento (ingresso libero e gratuito) è martedì 9nella splendida cornice della Basilica tardo-romanica di Santa Maria adove, dalle 18, si alterneranno sul palco il Coro a concordu Cunsertu Bonarcadesu e i Take 6, formazione in arrivo dagli Stati Uniti, considerata il miglior coro a cappella al mondo, già vincitrice di dieci Grammy Awards.