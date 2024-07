Correggio evade dai domiciliari e finisce in cella

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024)(Reggio Emilia), 5 luglio 2024 - I carabinieri dihanno eseguito l’arresto di un 53enne dopo una evasione dagli arresti. L’uomo era stato arrestato il primo marzo in seguito a una lite con vicini di casa, con tanto di esplosione di alcuni colpi con una pistola risultata essere a salve ma senza tappo rosso. L’autore aveva anche rischiato il linciaggio ad opera dei parenti dei vicini aggrediti. E successivamente aveva pure aggredito i carabinieri, tanto da essere arrestato per violenza privata e resistenza a pubblico ufficiale. Ma il primo luglio i carabinieri lo hanno trovato in stato di ebbrezza alcolica dopo che in un bar aveva incontrato il vicino di casa, per poi minacciarlo nuovamente. I carabinieri lo hanno rintracciato poco dopo in casa, con altre minacce nei loro confronti.