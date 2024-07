Caso Sollicciano Giani | Lo Stato deve darsi da fare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Firenze, 5 luglio 2024 – Si è tolto la vita a vent’anni dentro il carcere didove era recluso. Una tragedia che ieri ha fatto scoppiare una rivolta nelle celle del penitenziario. Un grido di aiuto che fa emergere ancora una volta le “condizioni disumane” del carcere. Sulè intervenuto il presidente della Regione Toscana,: "Noi cerchiamo di dare una mano, proprio lunedì abbiamo approvato una delibera per 320mila euro di interventi culturali nelle carceri, ne abbiamo altrettanto spesi per gli interventi sanitari però qui è locheda. Non si può vivere con carceri che portano a un suicidio un ragazzo di 20 anni e alla protesta di più di 80 detenuti - ha aggiunto– . Siamo la Regione che già dal 1786 abolì la pena di morte, la tortura, l'esproprio dei beni ai carcerati.