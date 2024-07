Calciomercato Milan nuovi contatti per Alvaro Morata | Giorgio Furlani prepara un contratto fino al 2027

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ildelentra nel vivo:trae l’agente di. Si cerca l’accordo sul contratto Niente Zirkzee o Lukaku: il prossimo bomber delpotrebbe essere. Questione di esperienza, costo e opportunità. Lo spagnolo ha infatti una clausola rescissoria da 13 milioni di euro e sarebbe una garanzia dal punto di vista delle prestazioni. Un usato sicuro, colpo low cost perfetto. Se pagando la clausola non ci saranno problemi con l’Atletico Madrid, diverso è il discorso legato al giocatore. Il classe 1992, infatti, non ha ancora deciso se lasciare i Colchoneros o se invece restare sotto la guida di Diego Simeone. Per questo ilsta trattando con i suoi agenti, la Niagara Sports Company, per trovare un’intesa sul contratto.