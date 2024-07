Calcio la Francia elimina il Portogallo ai rigori e va in semifinale agli Europei

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024) Sarà Spagna-la primadegli2024 di: la selezione transalpinailainella sfida giocata ad Amburgo per 5-3 dopo lo 0-0 maturato al termine dei supplementari. Decisivo il palo colto dal dischetto da Joao Felix nella terza serie. Primo tempo avaro di emozioni, mentre la seconda frazione dei tempi regolamentari regala qualche sussulto in più, ed è ila rendersi maggiormente pericoloso: allo scoccare dell’ora di gioco Bruno Fernandes impegna Maignan, a ruota Cancelo non trova lo specchio, ed infine Vitinha chiama ancora al grande intervento l’estremo difensore transalpino. Si desta dal torpore la, con Kolo Muani che al 66? si fa ribattere una conclusione da buone posizione, mentre a seguire Camavinga e poi Dembelé non trovano lo specchio.