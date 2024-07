Bambina muore in un furgone | ex preside dell’asilo dichiarato colpevole

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 5 luglio 2024) Une un maestro sono stati arrestati per aver causato la morte di unadi soli tre anni in unGli insegnanti dovrebbero essere maestri ed esempi di vita, secondi genitori da cui imparare ascoltando le parole e guardando i loro comportamenti. Per questo ci sono le selezioni, per questo è importante che chi sieda da un lato della cattedra abbia basi solide per ricoprire quel ruolo. Eppure, non sempre questo si avvera. In Italia abbiamo vissuto molti casi di problemi tra studenti e alunni, di ogni gravità. Il nostro Paese, però, non è l’unico ad averne, come testimonia una delle ultime notizie che sono emerse dal Giappone. Qui, più precisamente a Shizuoka, l’ex direttore di un asilo di Makinohara – nel Giappone centrale – e un membro del suo staff scolastico sono stati arrestati lo scorso giovedì.