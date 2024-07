Autonomia Conte | Non ci fermeranno con calci e pugni sventoleremo tricolore

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 5 luglio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 05 luglio 2024 "Stiamo offrendo, con questo referendum, l'occasione ai cittadini di contrastare lo Spacca Italia. Lo firmeremo tutti insieme per evitare la condanna a morte della sanità, dell'Istruzione, delle infrastrutture specialmente nelle aree più in difficoltà del Paese e per evitare che un macigno arrivi sulle imprese del Nord che rischiano di essere soffocate da 20 democrazie. Non ciconildell'Italia e dell'unità". Così il leader M5s Giuseppea margine della presentazione in Cassazione del quesito referendario per l'abolizione del ddl sull'differenziata. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.