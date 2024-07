Anticipazioni La Rosa della Vendetta | la puntata di oggi 5 luglio 2024

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 5 luglio 2024) L’attore Murat Ünalm??, ovvero Demir Yaman in Terra Amara, torna sul piccolo schermo con la serie La: la soap si divide in 13 puntate e sarà trasmessa a partire da venerdì 7 giugno in prima serata su Canale 5. Il personaggio di Deva è interpretato dall’attrice Melis Sezen, già nota al pubblico italiano per aver interpretato Deren nella serie Come Sorelle. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.La: ladi, 5Mert, dopo avere capito di non avere scampo, parla chiaramente a Gulendam: non la ama e non l’amerà mai. La donna, nonostante tutto, cerca di convincerlo a scappare con lei. Intanto, Gulcemal fa avverare il desiderio di Deva di rivedere suo padre in ospedale.