Anche dalla ricerca passa la sicurezza nazionale La ricetta del Mur

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 5 luglio 2024) L’Italia punta ad alzare il livello disulle proprie conoscenze e sulla propria. I conflitti globali e gli scenari che lasciano presagire il ritorno a tristissime logiche di blocchi geopolitici contrapposti impone maggior cautelanelle relazioni scientifiche e tecnologiche tra Stati. Riflessioni su sistemi di protezione più efficaci su ricerche, invenzioni e scoperte sono in corso da tempo. Stati Uniti, Regno Unito e Canada sono i Paesi in cui già esistono metodi di difesa, mentre in Europa è l’Olanda il Paese più avanzato su questo terreno. Il tema però è delicato. Da un lato, infatti, occorre continuare a incoraggiare la libertà accademica e i principi di apertura nello sviluppo della collaborazione inter; dall’altro è necessario promuovere una maggiore consapevolezza dei rischi tra itori e proteggere il valore della conoscenza creata spesso grazie a fondi pubblici.