Alex Marangon l’autopsia ribalta l’ipotesi del suicidio | sarebbe stato ammazzato con diversi colpi alla testa

(Di venerdì 5 luglio 2024) La festa a base di allucinogeni, l’incisione sulla pelle con il veleno di una rana amazzonica, l’assunzione dell’ayahuasca: dietro la morte di, il 25enne di Marcon il cui corpo èrecuperato nel Piave lo scorso 2 luglio, si erano ipotizzate diverse cause che avrebbero condotto il giovane a compiere atti autolesionistici.eseguita oggi – 5 luglio – sul cadavere del giovane, in realtà, cambia totalmente lo scenario per gli inquirenti. I medici hanno individuato numerose ferite sulladi, riconducibili – probabilmente – a delle percosse ricevute con un oggetto contundente. L’esame èsvolto dal medico legale Alberto Furlanetto, nominato dProcura di Treviso, e da Antonello Cirnelli, perito della famiglia della vittima.