X-Men ’97 | nuovi aggiornamenti sullo sviluppo della seconda stagione

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 4 luglio 2024) X-Men ’97:Dopo il successo di X-Men ’97 su Disney+ all’inizio di quest’anno, i fan non hanno potuto fare a meno di chiedersi se ci sarà unain cui poter rivedere gli amati mutanti. Sappiamo ora che questaci sarà e adesso, parlando con il The Official Marvel Podcast, Brad Winderbaum, il responsabile del settore Marvel Streaming, Televisione e Animazione dei Marvel Studios, ha chiarito che i fan saranno entusiasti del ritornoserie. “Abbiamo grandi progetti per la“, ha detto. “Ho già visto tutte le animazioni e siamo sulla buona strada per creare qualcosa che raggiunga le vetteprima. So che la primaè una cavalcata emotiva; quella cavalcata continuerà in modo “molto X-Men” nella“.