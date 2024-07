Vulcani si risvegliano Etna e Stromboli

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 4 luglio 2024) Si. Nella serata di ieri il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto il passaggio di allerta per il vulcanodal livello verde a giallo invitando le strutture territoriali di protezione civile ad adottare le opportune fasi operative locali e misure di mitigazione del rischio, soprattutto in relazione alla possibile presenza di escursionisti in quota. Nelle ultime ore isicilianisono tornati in attività con spettacolari colate laviche “Tale decisione – riferisce il Dpc riferendosi al vulcano– è stata adottata alla luce delle valutazioni emerse durante la riunione con i Centri di Competenza e il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana, riunione convocata ieri sera in seguito alle attività del vulcano che hanno fatto registrare un incremento del tremore e attivitàana frequente ai crateri sommitali, accompagnata da piccole emissioni laviche in area craterica, con possibile rapida evoluzione dei fenomeni verso un’attività più energetica.