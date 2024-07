Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2024 ore 09 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 4 luglio 2024)4 LUGLIOORE 09.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARISOLTO L’INCIDENTE SULL’AUTOSTRADA FIRENZE-LA CIRCONE è REGOLARE TRA PONZANONO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONENORD, IN DIREIZONESUL RACCORDO CODE PER INCIDENTE IN ESTERNA TRA LE USCITE TIBURTINA E DIRAMAZIONE RONMA NORD PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI MA PER TRAFFICO INTENSO DALLA-FIUMICINO ALLA TUSCOLANA IN INTERNA ALTRO INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE TRA LA LAURENTINA E LA-FIUMICINO RESTIAMO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO RALLENTAMENTI DALLA NOMENTANA ALLA TIBURTINA A SEGUIRE DALLA DIRAMAZIONESUD ALL’APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI DA TOR CERVARA A PORTONACCIO, IN DIREZIONE TANGENZIALE EST CI SPOSTIAMO SULLA STATALE PONTINA CODE PER LAVORI DA CASTEL DI DECIMA A CASTELNO, VERSO LATINA INFINE, SULLA FLACCA PER UN INCIDENTE SI SONO FORMATE CODE ALL’ALTEZZA DI SPERLONGA, NELLE DIUE DIREZIONI DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO.