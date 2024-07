Vento e forti correnti | in cinque in difficoltà salvati dai bagnini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) Sfiorata una tragedia in mare a sud di Grottammare, dove 5 persone sono state soccorse da trenella tarda mattina di ieri. Indue papà con tre bambini che stavano facendo il bagno nelle vicinanze della boa che delimita le acque sicure. Ieri, però, era in atto un forte fenomeno di risacca così la corrente li ha trascinati tutti all’altezza della scogliera di fronte alla spiaggia libera tra gli chalet Don Diego e Le Sirenette. Scattato l’allarme sono entrati in azione tre: Alessio Marchegiani, Emidio De Carolis ed Elisabetta Sad.