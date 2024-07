Tragico schianto sul GRA | muore un motociclista Traffico fortemente rallentato

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 4 luglio 2024) Sulla A90 “Grande Raccordo Anulare” di Roma, la carreggiata esterna è stata provvisoriamente chiusa al km 21,000 all’altezza di Settebagni a causa di un incidente autonomo che ha coinvolto un. Nell’impatto, la persona ha perso la vita. Deviazione delPer garantire la sicurezza degli utenti della strada, ilviene attualmente deviato in complanare al km 23,100. La chiusura temporanea è necessaria per permettere alle squadre Anas e alle Forze dell’Ordine di gestire ile ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile. Intervento delle Squadre Anas e delle Forze dell’Ordine Sul luogo dell’incidente sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per coordinare la gestione dele lavorare al ripristino della carreggiata esterna.