Spacciano in una discoteca di Cecina e finiscono in manette

(Di giovedì 4 luglio 2024)– Spaccio di droga dentro e fuori da una notadi. Intervengono i carabinieri e arrestano due 24enni, entrambi di origine straniera. I militari del Nucleo operativo e radiomobile li hanno notati aggirarsi dentro e fuori dal locali e li hanno sottoposti a controllo. L’intuizione dei militari si è rivelata fondata in quanto sono stati trovati in possesso di diverse tipologie di sostanze stupefacenti suddivise in dosi pronte per lo spaccio e denaro contante. Occultati tra gli indumenti, i carabinieri hanno rinvenuto 26 dosi di Mdma, sei dosi di ketamina, 0,57 grammi di anfetamina, 0,22 grammi di cocaina, 2 dosi di hashish e tre pasticche di ecstasy, nonché 685 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato ed i due uomini sono stati arrestati in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.