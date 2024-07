Ricercato in Siberia e arrestato in un hotel di Milano | che cos’è l’alert alloggiati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 luglio 2024)– L'alertin Questura. L'intervento della polizia in un albergo di corso XXII Marzo. Il sequestro di droga e l'arresto per un mandato di cattura emesso dall'autorità giudiziaria di una Regione della. In manette un quarantaquattrenne nato in Francia ma cittadino russo,in patria per reati legati alla violazione della legge sulle armi. L'allarme e la droga Nella mattinata di giovedì 4 luglio, è scattato nella centrale operativa di via Fatebenefratelli il cosiddetto alert, che segnala la presenza di ricercati o latitanti tra i clienti delle strutture ricettive cittadine: in questo caso, l'allarme è partito da un albergo di corso XXII Marzo. Gli agenti delle Volanti sono entrati nella stanza occupata dal quarantaquattrenne e hanno trovato un piccolo bazar della droga: sequestrate 16 pasticche di metadone, 12 dosi di Mdpv (meglio nota come "droga dell'amore"), quattro involucri pieni di codeina e alcuni grammi di marijuana.