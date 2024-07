Parapiglia al Pareschi | Picchiava l’agente così sono intervenuto e l’ho immobilizzato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) "Ho tenuto fermo l’aggressore per diversi minuti, gli agenti mi hanno ringraziato per il gesto coraggioso eanche tutto il personale del Comune". Abdellah El Hor, il 23enne marocchino che nel pomeriggio di martedì ha aiutato un’agente della polizia locale aggredita al parco, è stato ricevuto ieri nella in municipio dall’assessore alla Sicurezza Nicola Lodi. Il giovane ha raccontato al Carlino gli attimi nei quali ha contribuito a fermare la rabbia incontrollata del malintenzionato. Il ragazzo si trovava al parcoquandodella polizia locale è stata aggredita da un uomo durante un controllo di routine. "L’aggressione si è sviluppata in due fasi – racconta Abdellah –, la persona in questione si stava denudando per lavarsi nella fontana del parco, una situazione che avevo notato anche nei giorni precedenti all’accaduto, considerato che passo spesso dal Parco