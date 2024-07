Pallanuoto femminile Moie ai play off sognando la serie A

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 4 luglio 2024) Si gioca ad Avezzano. Girone a quattro con Camogli, Villani San Prisco e Certaldo. Due le promozioni, 4 luglio 2024 – Inizia la faseoff per la promozione inA per le ragazze del Team Marche. Ad Avezzano, sabato e domenica prossima, la squadra della coach Giuliani si contenderà la promozione nel girone a tre con Camogli (1° nel girone Liguria- Lombardia), Villani San Prisco ( 2° del girone Lazio- Campania) e Certaldo (3° nel girone di). Ioff si giocheranno presso la Piscina Comunale Centro Italia Nuoto cona la presenza delle 8 migliori squadre diB di tutta Italia: quattro le promozioni, 2 per ogni girone. La coach Giuliani ha convocato tutte le atlete che hanno permesso di raggiungere questa qualificazione meritatissima, che è già un bellissimo traguardo: Chiappa- Gasparini – Aguzzi- Bruschi- Robboni- Sassaroli- Giampaoletti – Di Martino – Canari -Dolciotti- Corinaldesi- Regnicoli- Piermartini.