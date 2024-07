Oristanio niente Genoa! Sarà la chiave per Tessmann | all’Inter ma non subito – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 4 luglio 2024) L’Inter continua a lavorare su diverse operazioni parallele per rafforzare la squadra e pianificare il futuro. Tra queste, una delle trattative più interessanti riguarda Gaetanoe Tannercol Venezia. Secondo il Corriere dello Sport, però, il trasferimento nonimmediato. NUOVA DESTINAZIONE – Nel contesto dell’operazione che ha portato Josep Martinez dal, inizialmente si pensava che Gaetanopotesse essere inserito come parziale contropartita tecnica. Tuttavia, alla fine, il giovane talento è rimasto fuori dall’affare. Negli ultimi giorni, le indiscrezioni indicano un possibile ritorno di fiamma con il Venezia, club che ha manifestato un forte interesse per il centrocampista offensivo., cresciuto nel vivaio nerazzurro e reduce da esperienze formative in prestito, potrebbe trovare nel Venezia l’ambiente ideale per continuare il suo percorso di crescita.