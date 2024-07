Napoli chiama la Valtellina risponde

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 4 luglio 2024) Non sempre si hanno i geni di famiglia a guidarci verso il futuro. A volte il destino compie degli strani giri e ci raggiunge su altre strade, su angolazioni diverse che magari non avevamo preso neppure in considerazione. Axel Piloni è così che è diventato pizzaiolo: per caso. Gli studi lasciati in un cassetto e un corso di formazione pubblico per non stare a casa a girarsi i pollici. Quando il destino ci mette lo zampino, potremmo suggerire. Perché da quel corso in poi, scelto forse tra mille, magari come unica opzione e anche senza troppo convincimento, Axel ha trovato il suo cuore, la sua anima, la sua passione. «Mi è subito piaciuto come lavoro. E ho cominciato a lavorare nel settore. In seguito ho fatto un corso per pizza napoletana con Corrado Scaglione e da lì la mia visione si è aperta e ho cominciato a frequentare l’Università della Pizza di Petra Molino Quaglia».