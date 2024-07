Martinez dopo le visite mediche ecco la firma! Arrivato in sede Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

ha svolto questa mattina lecon l'. Il portiere era atteso inper lasul contratto, alla quale seguirà ovviamente l'ufficialità del club nerazzurro. Di seguito gli ultimi aggiornamenti di Gianluca Di Marzio– Josepè ormai un calciatore dell'. Il portiere, che lascia il Genoa, è atterrato ieri sera a Milano e stamattina ha svolto leper l'idoneità sportiva. Proprio in questi minuti lo spagnolo, che sarà il vice di Yann Sommer per la stagione 2024/25, ènelladell'dove metterà lasul suo nuovo contratto.