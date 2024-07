Mare sicuro a Viareggio e in Versilia arrivano le moto d’acqua della Guardia costiera

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024)(Lucca), 4 luglio 2024 – L’estate sta per entrare nel vivo e le spiaggestanno per essere invase dai vacanzieri. Ladiha pensato perciò di rinforzare il proprio assetto navale e di introdurre laper migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi di competenza nelle acque marittime di. Quest’estate dunque, nell’ambito dell’operazione nazionale “e Laghi Sicuri 2024” – il litorale versiliese, da Torre del Lago a Forte dei Marmi inclusi, sarà sorvegliato da un nuovo mezzo nautico in dotazione al Corpo delle Capitanerie di Porto. Si tratta di una novità assoluta per lache ha individuato alcune località italiane, di particolare pregio turistico balneare tra cui la, ove dislocare le nuovissimecon livrea bianca.