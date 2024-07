M5s | Conte ‘su Matteotti palese lapsus mi riferivo ad attentato a Mussolini del 1926’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 4 luglio 2024) Roma, 4 lug (Adnkronos) – “Durante un intervento alla festa Anpi di Bologna, al termine di una lunga analisi sul fascismo, sono incappato in undicendo che ?nel 2026 c?è stato qui a Bologna l?, poi c?è stato lo scioglimento dei partiti?. Una distrazione, certo”. Lo scrive Giuseppesui social, a proposito della prima pagina del ‘Corriere della sera’.“Troppa fatica pretendere da un giornalista, di fronte a un evidente(?anno 2026?), lo sforzo di mettere insieme i vari indizi che pure io stesso avevo disseminato (?qui a Bologna?; ?? e non ?delitto?; ?poi c?è stato lo scioglimento dei partiti?), per pervenire alla conclusione a cui altri sono arrivati autonomamente, dimostrando onestà intellettuale ed elementare conoscenza della storia: e cioè che facevo riferimento all?a Bologna del 1926 a”, aggiunge tra l’altro il leader del M5s.