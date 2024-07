Li ho comprati su Shein ecco come mi hanno ridotta La denuncia dopo averli indossati

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 4 luglio 2024) Compra degli orecchini sul noto sito on line, l’incredibile reazione. Quando ha acquistato gli accessori sul popolare sito di acquisti on line non si aspettava certo di vivere questo ‘incubo’. La ragazza, di nome Erin, ha raccontato la sua disavventura con un video sui social e naturalmente adesso sono in tanti a mettere sotto accusa il colosso. Stiamo parlando di, un sito molto famoso. Qui è possibile trovare oggetti di ogni tipo, dagli accessori per la casa ai vestiti a molto, moltissimo altro. La particolarità di questo sito è che oltre alla vastissima scelta di prodotti il cliente può trovare dei prezzi stracciati. Ed è per questo motivo che sono in tantissimi ad utilizzarlo per acquistare ciò che più desiderano. Tuttaviache cosa è successo ad Erin che accende i riflettori sue probabilmente anche tante polemiche.