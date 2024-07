Lezione inglese | andare contromano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Giacomin Abituati a guidarerispetto al resto del mondo, i britannici anche stavolta non deludono: voteranno oggi e, secondo previsioni, chiuderanno 14 anni di governi Tory conservator-sovranisti, affidando il numero 10 di Downing Street a un laburista riformista che più moderato non si può: sir Keir Starmer, 61 anni, ex procuratore della Corona. Il contrario di quel che accade in Francia, Germania, Italia, mezzo Vecchio Continente e, se vincesse Trump, Stati Uniti d’America. Non sono solo affari inglesi per diverse ragioni. La prima, Londra ha segnato epoche, ha anticipato al mondo la Magna Charta, il Bill of right, le Suffragette, il servizio sanitario pubblico, il liberismo duro di Margareth Thatcher e il New Labour di Tony Blair.