Le novità della stagione 7 di Warcraft Rumble

(Di giovedì 4 luglio 2024) La foresta è in agitazione. Dopo l’arrivo del Drago Fatato e di Terra e Luna nelle Stagioni 5 e 6, è giunto il momento di scatenare la furianatura: la Famiglia Cenariana si unisce ufficialmente ai ranghi dinella7. Con cinque nuovissimi Mini, tra cui due Capi e tre Truppe, la7 non è solo quella più ricca di Mini proposta finora, ma introduce anche una zona completamente nuova: Radaluna! Svelata in anteprima alla BlizzCon 2023, ospita cinque boss, tra cui personaggi leggendari come Alachiara e Ysera. Ogni boss sarà caratterizzato da un livello specifico nella mappaCampagna, con tanto di versione Eroica per ottenere ricompense extra. La Famiglia Cenariana si concentra su fattori come difesa, utilità e guarigione, aprendo nuove possibilità strategiche tanto in PvE quanto in PvP, come dimostrano i cinque nuovi Mini: Cenarius guida la carica come primo CapoFamiglia, dotato di una potente capacità di guarigione ad Area.