Lavori all’ufficio postale Clienti dirottati a Ripa La protesta del sindaco

(Di giovedì 4 luglio 2024) Domani – e fino al 27 agosto – chiuderanno per ristrutturazione gli uffici postali di Querceta. E così si riaccende la frizione colLorenzo Alessandrini. Infatti mentre Poste Italiane specifica che "La sede è inserita nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digital”, il progetto per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti per favorire la coesione economica, sociale e territoriale e il superamento del digital divide", il primo cittadino fa presente il prevedibile sovraccarico agli sportelli di. E sbotta: "In caso di incidenti o malesseri, mi riserverò la possibilità di adottare sull’ufficio diprovvedimenti restrittivi, atti ad impedire fenomeni come quelli già registrati nell’estate del 2022, quando l’ufficio fu chiuso perrare i danni alla struttura, dopo un assalto al bancomat".